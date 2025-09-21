「接触していなかったらメダル取れていましたか？」直球質問に三浦龍司が漢気回答　スタジオもSNSも驚嘆「すごすぎる」【東京世界陸上】

男子3000メートル障害で8位入賞を果たした三浦龍司(C)Getty Images

「東京2025世界陸上」の男子3000メートル障害で8位入賞を果たした三浦龍司が、大会最終日の9月21日にTBS系『サンデー・ジャポン』に生出演。改めてレースを振り返った。

三浦は3日目の9月15日の同種目決勝に登場。最終盤まで激しいメダル争いを展開していた。しかし、最後の障害を飛越した直後に、アモス・セレム（ケニア）に左手で後ろから押されてバランスを崩すと、さらには腕を引っ張られるような場面も見られ、三浦は失速。8位に終わり、一方のセレムが銅メダルを獲得した。

これを見たファンからは疑問と怒りの声が噴出。日本陸連も妨害にあたるとして抗議に出たが、「順位変更なし」で決着した。

『サンデー・ジャポン』では舞台裏で、スタッフらと抱き合った際に、悔し涙を流す映像も紹介された。そして、スタジオでは元衆院議員の杉村太蔵氏から「接触していなかったらメダル取れていましたか？」という直球質問を受けた。