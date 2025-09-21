◆男子プロゴルフツアー ＡＮＡオープン 最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）

３打差３位で出た石川遼（カシオ）は通算１７アンダーで並んだ金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）とのプレーオフ（ＰＯ）の末に敗れた。２ホール目でボギーをたたき、今季初優勝、通算２１勝目はならなかった。２０１５年に制した大会で、２２年に続いてＰＯで惜敗した。

ＰＯ２ホール目でティーショットを右バンカーに入れ、３オン２パットのボギーを喫した。「かなりアゲンストが強かった。７２ホール目とプレーオフ１ホール目と同じく３番ウッドで打ったが右に抜けた。バンカーに入っても手前側かと思ったが、あんなに飛ぶとは思っていなかった。全体的には冷静にやっていたと思うけど、本当にちょっとしたところに気づけなかった。マネージメントミス」と振り返った。

今季は開幕から１０試合連続でトップ１０入りがなかったが、前々週のロピアフジサンケイクラシックでようやく１０位に入った。１７日に３４歳の誕生日を迎えたばかり。バースデーウィークでの今季ベストフィニッシュとなった。「今年間違いなく一番いい１週間だった」と語り、「自分がなんでこのスコアで回れているのか分からない、みたいな感じはなくなってきた。自分の内容に対しての評価とスコアがつながってきた」。悔しさのなかに収穫を持ち帰った。