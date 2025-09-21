◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）

中日の大野雄大投手が先発して、６回８安打２失点。１１勝目をマークした。

初回に、丸、キャベッジ泉口、岡本の４連打で２点の先制を許した。だが、直後に上林の１６号ソロで１点差に迫ると、２回１死一塁。女房役の石伊が、田中将の１３１キロのスライダーを捉えて、左越えの３号２ランで逆転に成功した。

３―２と援護をもらった大野は２回以降をきっちり修正。走者を出しながらも、ゾーンをつく丁寧な投球でゼロを並べ、リードを守り切った。

この日は、同じ１９８８年生まれの巨人・田中将大投手が、日米通算２００勝をかけて先発した。“８８年対決”は４月３日の巨人戦（バンテリンドーム）以来、今季２度目。前回は、大野が５回８安打４失点（自責２）で、ライバルに白星を譲った。「意識する存在。８８年組、まだまだできると思うので」と話していた左腕。約５か月半ぶりのマッチアップでリベンジに成功した。

チームは、今シーズンの本拠地最終戦を勝利で飾り、２連勝。１９日のヤクルト戦（バンテリンドーム）で敗れ、５年連続のＢクラスが確定した。それでも、井上監督は「残り試合を、全部勝つためにはどうしたらいいかを、考えながらやりたい」とファイティングポーズを示した。残り６試合。総力戦で、ファンに１つでも多くの白星を届ける。