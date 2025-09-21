◆全国高校ラグビーフットボール大会大阪府予選▽第２地区１回戦 茨木３８―５履正社（２１日・門真西高）

高校野球の名門・履正社で今春創部のラグビー部が、花園予選の初戦に臨み、茨木に敗れて初戦で姿を消した。公式戦初勝利はお預けとなった。

立ち上がりは反則で相手に主導権を渡す場面が多く、なかなかボールを持てない時間が続いた。前半２０分までに１９点を奪われる展開。履正社フィフティーンから「落ち着こう」という声かけが多く飛び交うと、素早いパスがつながりだして流れができてきた。迎えた同２５分、右サイドでのラインアウトから左へ展開し、ＳＯ浮田圭悟主将（１年）が大外へキックパス。構えていたＷＴＢ葭谷サマーフィールド翔（１年）がしっかり受けると、キレのいいステップワークで相手を振り切ってトライを挙げた。

記念すべき公式戦１本目のトライで勢いづくと、さらに攻勢を強めた。しかし、トライライン間際でのミスも響いて、その後は無得点。守備では前後半に１９点ずつを献上し、３８失点で敗れた。

４月創部のため、今大会は１年生のみで臨んだ。花園への初挑戦が終わり、試合後には泥だらけのユニホームのまま泣きじゃくる選手も。トップリーグ（現リーグワン）クボタなどでプレーした鈴木康太ヘッドコーチは「チームが始まってやってきたことを切らさずに、６０分間グラウンドで体現できたことはすごくプラスに感じている。プレッシャーがかかるような試合をしてくれた茨木高校さんに感謝しながら、これを経験にして履正社の子どもたちはまた強くなって帰ってきてくれると思う」。チーム１本目のトライを記録した葭谷は「ずっと練習から相手を想像して合わせてきた形。次は１勝とは言わず、２勝、３勝と目指していきたい」と、敗退を受け止めて前を向いた。