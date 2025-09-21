女性3人組「Perfume」が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。大学進学を振り返った。

3人はアクターズスクール広島時代の1999年にグループを結成。05年にメジャーデビューし、中田ヤスタカ氏によるテクノポップサウンドで独自の地位を確立した。

ブレークのきっかけは07年発売の「ポリリズム」のヒットだったが、MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「そこからがらっと変わりました？」と尋ねると、3人は大きくうなずいた。

あ〜ちゃんは当初「歌だけでやっていきたいから、大学受験はやらないでおこうと思ってます」とマネジャーに伝えたが「いや〜どうなるか分からないから、行けるなら行っとき」とアドバイスを受けたという。

「あ〜歌だけではできないんだってショック。まあ仕方ない。大学行ったらアミューズ（所属事務所）もまだもうちょっと契約してくれるかも」と3人共大学に進学した。

かしゆかとのっちは同じ大学だったがあ〜ちゃんは「遠い所行くけん、無理じゃわと思って」と別の大学へ。かしゆかは都内から1時間半ほどかかる大学に通っていたとし、「私は本当にどこでも良くて。のっちがその学校に興味があって。見学行くのに一緒に行こうって誘ってくれたから、一緒に行った時に、私ここにしようって決めちゃって」と振り返った。

無事に進学するも「ポリリズム」がその夏に発売となったため、秋からは環境が激変。それでもあ〜ちゃん、かしゆかは無事に卒業したが、のっちは「私は中退しました」と打ち明けた。

どうして卒業できなかったのかと聞かれると「遠くて」とのっち。加藤は「あんたが決めたんだろ！」とツッコミを入れた。

「Perfume」は21日、今年いっぱいでグループ活動を休止すると、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。午前7時にはグループのオフィシャルサイトでも報告した。