¡¡¡ÖSUNTORY¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2025¡×¤Î´ØÀ¾Í½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬9·î21Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡Àï¤Ç°ðÍÕÍÛÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¤¬ÃÓ±ÊÅ·»ÖÏ»ÃÊ¡Ê32¡Ë¤Ë106¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ¾·³ÂåÉ½Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤¬ÃÓ±ÊÏ»ÃÊ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð
¡¡Á´19¿Í¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿´ØÀ¾Í½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤éÀ¾·³Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÂçËÜÌ¿¡É¤Î°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤Ï2²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¡Ê56¡Ë¡¢Æ±Ìç¤ÎÄïÄï»Ò¡¦Ãº粼½Óµ£»ÍÃÊ¡Ê17¡Ë¡¢°æÅÄÌÀ¹¨¸ÞÃÊ¡Ê28¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£ÃÓ±ÊÏ»ÃÊ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¿¶¤ê¶ð¤Ç¸å¼êÈÖ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áê³Ý¤«¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤«¤é·ã¤·¤¤¹¶¤á¹ç¤¤¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤¿¡£°ì»þ¤ÏÃÓ±ÊÏ»ÃÊ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Áá»Ø¤·Àï¤Ç¤âËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò¸Ø¤ë°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤¬°µÅÝ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÂÄê´¶È´·²¤Î»Ø¤·²ó¤·¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÂåÉ½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾A¤òÀ©¤·¤¿°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢¡Ö°ìÆü¤Ë4¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï1²óÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½Áª¤«¤é¾¡¤Ä¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï¤ÏÁ°Ìëº×¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÏÉáÃÊ¸òÎ®¤Î¤Ê¤¤´ý»Î¤È¸¡Æ¤¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÂÐ¶É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤ÈÁí¹çÅª¤Ë³Ú¤·¤ß¡£À¾·³¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£´ü¤ÎÀ¾ÆüËÜÃÏ¶è¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÁª½Ð¤ÇÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¡¢ËÅç¾Ç·¶åÃÊ¡Ê35¡Ë¡¢»³ºêÎ´Ç·¶åÃÊ¡Ê44¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÁá»Ø¤·¤Îµ´¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤Ë²ÃÆþ¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÀ¾·³ÀûÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤À¡£9·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë´ØÀ¾B¡¢10·î5Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ØÀ¾C¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤éÂåÉ½Æþ¤ê¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢¡SUNTORY¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2025¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤ëÁª½Ð¡ÊÅìÀ¾³Æ3¿Í¡Ë¡¢Í½Áª¡ÊÅìÀ¾³Æ3¿Í¡Ë¡¢·è¾¡Àï¡ÊÅìÀ¾³Æ6¿Í¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£12·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ÈÃÄÂÎÀï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£ÂÐ¶É¤ÏÁ´¤Æ»ý¤Á»þ´Ö¤Ê¤·¡¢½é¼ê¤«¤é1¼ê30ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Àè¼ê¡¦¸å¼ê¤Ï¿¶¤ê¶ð¤Ç·è¤á¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë