巨人の田中将大投手（３６）が日米通算２００勝達成をかけて２１日の中日戦（バンテリン）に先発するも６回途中５安打５失点で無念の降板。またもやメモリアル勝利がお預けとなると、Ｘ上では「マーくん」がトレンド入りした。

打線が初回に２点を先制し心強い援護点を貰った田中将だったが、直後の守りで上林にソロを被弾すると、続く２回には石伊に逆転２ランを被弾。その後の６回一死一塁から細川に適時打を浴びてさらに１点を失ったところで交代が告げられた。

移籍後初勝利を挙げた地での先発だっただけに２００勝達成の現実味も増した一戦となったが、またもや足踏みが続く形に…。試合前からＸ上には「マーくんの２００勝しっかりと見届けます」「バンテリンのマーくんは強い。２００勝やったれ」「マーくん２００勝達成してもらっていい流れ作ってもらいたい」などと期待のコメントであふれていたが、降板後には「マーくん前回の投球だったらなあ」「マーくんさん…」「またマーくん勝たせられなかったんかい」と落胆の声が続出。

シーズンも終盤なだけに「マーくんの次回登板予定はどこですの？」「マーくんもう１回は投げられるのかな」などと次回のチャンスに関心を寄せる声も出ていた。