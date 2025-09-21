木下優樹菜、手作りの昼食公開「盛りだくさんで美味しそう」「盛り付けまで素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】元タレントの木下優樹菜が21日、自身のInstagramを更新。手作りのお昼ごはんを公開し、反響が寄せられている。
【写真】木下優樹菜「盛りだくさんで美味しそう」と話題の手作り昼食
木下は「日曜日のお昼」とつづり、手作りの昼食を公開。おでんやかんぴょう巻き、ネギトロ丼が並んだ豪華なメニューとなっている。また、投稿ではおでんの具材を仕込む様子なども披露していた。
この投稿にファンからは「盛りだくさんで美味しそう」「レシピ気になる」「お腹すく」「盛り付けまで素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
