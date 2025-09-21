頼れる27Lの万能サイズ！クラシカルデザインと快適性能が光る【ザノースフェイス】バックパックがAmazonで販売中！
通学もアウトドアもこれ一つ！多機能で背負いやすい【ザノースフェイス】のリュックがAmazonでいまお得！
THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパック（リュック）。背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保。ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術で仕上げている。
クラシカルなデザインを継承しつつ機能を強化したモデル。アウトドアはもちろん、日常使いにも適した多用途デイパックになっている。
スパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減。エアメッシュとPEシートにより高い通気性を確保し、長時間背負っても快適でいられる。
内部には15インチ対応のPCスリーブやハイドレーションスリーブを搭載。通学やビジネスシーンでも活躍する実用性を備えている。
容量27L、重さ約920gの中型サイズ。リサイクル素材を採用し環境にも配慮され、丈夫で軽量なつくりが魅力となっている。
