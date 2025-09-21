◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(21日、みずほPayPayドーム)

オリックス・山粼颯一郎投手が8回、無死満塁の場面でマウンドにあがり圧巻の好リリーフを見せました。

前日20日のソフトバンク戦では、同点で迎えた8回にペルドモ投手が無死満塁のピンチを招き山粼投手が起用されます。この場面では海野隆司選手と周東佑京選手から三振を奪うなど、圧巻の好リリーフ。絶体絶命のピンチを無失点で抑えていました。

この好投から一夜明け迎えたこの日。頓宮裕真選手と紅林弘太郎選手のソロHRでつくった2点リードを守り迎えた8回、岩嵜翔投手が無死満塁のピンチを招きます。この難しい場面で再び起用された山粼投手。まずは栗原陵矢選手を3球で空振り三振に取ります。さらに牧原大成選手をファーストへのファウルフライとすると、代打・山川穂高選手を見逃し三振に取り、この日も無失点でしのぎました。

今季は2軍調整を長く経験するなど、苦しいシーズンを過ごしていた山粼投手。9月13日の再昇格以来、見事な躍動を見せています。これにはSNSでも「颯一郎完全復活」「2日連続で完璧な火消し」「おかえり待ってたよ」といった声があがりました。