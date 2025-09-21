ダーマファーム×HUENINGKAIが贈る♡新美容液「ペプトロジー」登場

韓国スキンケアブランド【ダーマファーム】から、待望の新作「PEPTOLOGY（ペプトロジー）」が登場しました。ペプチド研究に基づく処方と、肌にやさしく寄り添う設計が魅力のシリーズです。今回、TOMORROW X TOGETHERのHUENINGKAIがグローバルアンバサダーに就任後初のお披露目となることでも話題に♡全国のバラエティショップやドラッグストアで展開が始まり、美肌を目指す女性たちの注目を集めています。

ダーマファーム「ペプトロジー」の特徴

「3日で肌が恋をする」をコンセプトに誕生した『ペプトロジー』は、強い刺激に頼らず、肌の内側から美しさを引き出すブースティングアンプルです。

ペプチド研究を10年以上続けてきたダーマファームだからこそ実現できた処方で、自宅でのスキンケアを格上げ。ふっくらとしたハリや透明感のある肌をサポートしながら、使うほどに心地よさを実感できます。

ラインアップと価格・特徴まとめ

『ペプトロジー』シリーズは、肌悩みに合わせて選べる3種類。

ブースティングアンプル レチノイド

価格：30ml・2,970円

レチノイン酸誘導体（HPR）とコラーゲン配合。なめらかなキメとハリ感をサポート。

ブースティングアンプル ナイアシンアミド

価格：30ml・2,970円

ナイアシンアミド15％とビタミンCを配合。「グルタチオンナノブライトニング技術」で透明感ある肌へ。

ブースティングアンプル PDRN

価格：30ml・3,190円

PDRN、ボルフィリン、高純度ヒアルリフトペプチドを配合。ふっくらとした弾力肌に導きます。

全国のアインズ＆トルペ、LOFT、ハンズ、アットコスメなどで順次展開予定（一部店舗を除く）。

HUENINGKAIと一緒に♡新しい美肌習慣を

ダーマファームの新シリーズ「ペプトロジー」は、肌にやさしく、確かな変化を実感できるスキンケアとして注目を集めています。

HUENINGKAIの就任により、ブランドの世界観もさらに広がり、日々のスキンケアが特別な時間に♪

あなたもぜひ、自分の肌悩みに合わせたアンプルを選んで、心地よい美肌習慣をスタートしてみませんか？