西日本出身者に聞いた「子どものパートナーだったらうれしい」と思う相手の出身大学ランキング！ 2位「京都大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
子どもが結婚相手として連れてきた大切なパートナー。もちろん人柄が最も重要ですが、その人が歩んできた道のりを示す「学歴」が、将来への信頼感や、親としての安心材料になることもあるようです。
All About ニュース編集部では、西日本出身の男女140人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「子どもがパートナーとして連れてきたら、すごい・うれしいと思う相手の出身大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は西日本出身者140人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「知的なイメージだから」（20代女性／大阪府）、「話をして楽しそうに思うから」（50代女性／愛知県）、「自分が知っている有名大学の中でも関西の方が馴染みがあって嬉しいので」（20代女性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「努力できる人だと感じて、安心して任せられるからです」（50代女性／兵庫県）、「頭が良く将来安定した仕事をしていそうな人を連れてきてくれたら頼もしいため」（10代女性／兵庫県）、「何も心配する事なさそう」（30代女性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：京都大学／62票2位は「京都大学」でした。「西の最高峰」という知的なイメージに加え、どこか親しみやすさを感じる点が高く評価されました。単に学力が高いだけでなく、物事を深く考え、会話も楽しめそうだという人間的な魅力への期待がうかがえます。特に西日本出身の人にとっては、地理的な近さも相まって「安心できるパートナー」として、好意的に受け止められているようです。
1位：東京大学／69票1位は「東京大学」でした。子どもの将来を考えたとき、パートナーの「安定性」と「信頼性」を重視する親の気持ちが表れた結果となりました。日本最高学府という学歴は、将来の経済的な安定を強く想起させるようです。それ以上に、その学歴を得るために積み重ねてきたであろう努力や誠実な姿勢を評価し、「この人なら間違いない」という安心感を抱く親が多いことがうかがえます。
