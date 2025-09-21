「中日５−２巨人」（２１、バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手が日米通算２００勝達成をかけて先発したが、六回途中５失点で４敗目。王手をかけてから３度目の登板も記録達成はならなかった。

シーズンは残り６試合。阿部監督は田中将の今後について、２８日のヤクルト戦（神宮）で登板させる考えを示した。来週は２位を争うＤｅＮＡとの直接対決を含めて４試合、再来週は３０日と１０月１日・中日との２連戦を残す。田中将にとって、次戦登板が記録達成の今季ラストチャンスの可能性が高い。

この日の投球について、阿部監督は「いつも通り立ち上がりはあまり良くないんだけど、そこでつかまっちゃったけど。その後は立ち直って。ボコボコにやられた感じはないし」とフォロー。続けて、「来週も行ってもらう予定でいますよ。神宮？かな」と語った。

この日は味方打線が初回から４連打。岡本の２点二塁打で援護を受けて記録達成への期待は高まった。だが、その後の無死二、三塁を逃す、もうひと押しできなかった。

阿部監督は「初回の二、三塁で１点も入らなかった。もう１点でも取れたら、あれで流れが切れちゃったね」と振り返った。

直後、初回から田中将は踏ん張れず。初回は上林にソロ、二回は石伊に逆転２ランを被弾した。六回は細川に中堅フェンス直撃の適時三塁打を打たれ、ここで阿部監督が交代を決断した。ＤｅＮＡとの２位争いも続く中で、田中将はベンチでガックリと肩を落とした。