◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）

巨人・阿部慎之助監督が、来週以降、田中将大投手に再度、日米通算２００勝に向けてチャンスを与えることを明言した。杉内俊哉投手チーフコーチも「次戦は中６日で」と明かし、２８日のヤクルト戦（神宮）での登板見込みとなった。

【試合後の阿部監督の一問一答】

―田中将大２００勝ならず

「そうだね、初回のあの（無死）二、三塁で１点も入らなかったのがね。あそこを何とか１点でも、もう１点でも取れてれば。あれで切れちゃったなっていうね流れが」

―田中将の投球は

「いつも通り立ち上がりはあまり良くないんだけど、そこでつかまっちゃったんだけど、その後は立ち直ってくれたのでね。ボコボコにやられたっていう感じはないし」

―田中将の今後は

「一応もう来週も行ってもらう予定でいますよ」

また、試合後、杉内俊哉投手チーフコーチは、阿部監督の来週も登板とのコメントを受け、「次戦は中６日で？」の問いに「そうですね、その調整で準備はさせておきます。そのまま。あれはありますよ、多少の調整はもちろんありますけど、今の所はマー君を準備させておくってことですね」と話し、２８日に登板予定で調整すると語った。