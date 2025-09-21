◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル＝３着まで菊花賞への優先出走権、良）

菊花賞トライアルに３歳牡馬１０頭が出走し、２番人気のエリキング（栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）が外から豪快に伸びて差し切り、重賞２勝目を飾った。川田将雅騎手は２０２３年のサトノグランツ以来、２年ぶりの勝利。セントウルＳ（カンチェンジュンガ）、ローズＳ（カムニャック）に続く３週連続の重賞勝利となり、ＪＲＡ重賞通算１５０勝目となった。馬名のエリキングは藤田晋オーナーが社長を務めるサッカーＪ１・ＦＣ町田ゼルビアに所属していたＦＷエリキ選手が由来。勝ちタイムは２分２６秒４。

同馬は新馬戦、野路菊Ｓ、京都２歳Ｓとデビュー３連勝で重賞初勝利。その後、右第１指骨剥離骨折をが判明し、直行で挑んだ皐月賞では１１着。日本ダービーでは最速の上がりで５着となり、秋初戦で成長の跡を見せた。本番の菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）での走りに注目が集まる。

１番人気のショウヘイ（坂井瑠星騎手）が２着。３番人気で３着のジョバンニ（松山弘平騎手）までが菊花賞への優先出走権を手にした。

荻野極騎手（デルアヴァー＝４着）「前走から間隔が空いていて、体の成長を感じました。気ムラなところもありましたが、パワーアップしてくれたおかげで我慢も利いて、いい脚を使ってくれました。これが今後に生きると思います」

和田竜二騎手（ライトトラック＝５着）「返し馬から良かった。流れも理想的。ただ１歩目、ゲートが出切らんなぁ。馬込みでの競馬も問題なかったし、速い上がりのなかでも最後に詰めてきた。これで本番でも混戦になれば、能力は十分ある」