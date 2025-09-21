NiziUマヤ、“りんごヘア”のオフショット公開「ビジュ爆発してる」「天使」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）の公式Instagramが、21日に更新された。MAYA（マヤ）のヘアスタイルに注目が集まっている。
【写真】NiziUマヤ「天使」と話題のりんごヘア
現在、ホールツアー「NiziU Live with U 2025」を開催中のNiziU。19日には、リンクステーションホール青森 大ホールにて公演が行われた。
マヤは「あおもりありがとう また来たいな」とし、オフショットの数々を公開。投稿のマヤは、りんごを意識した可愛らしいヘアスタイルを披露しており、りんごのピンもアピールしていた。
この投稿にファンからは「りんごヘア可愛すぎる」「真似したい」「ビジュ爆発してる」「天使」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
