◇セ・リーグ 巨人2―5中日（2025年9月21日 バンテリンD）

巨人の阿部慎之助監督（46）が21日、敵地・バンテリンDで中日に敗戦後、日米通算200勝を目指し先発登板も5回1/3で81球を投げ2発含む5安打2四球5失点で今季4敗目（2勝）を喫した田中将大投手（36）の今後について言及した。

試合後、阿部監督は田中将の次戦について聞かれると「来週も行ってもらう予定でいますよ」とコメント。神宮か、との問いに「かな？」と答え、中6日での28日ヤクルト戦（神宮、午後6時開始）登板を示唆した。

この日の投球は「いつも通り立ち上がりはね、あんまり良くないんだけど。そこでつかまっちゃったんだけど。その後はね、凄く立ち直ってくれたんで。ボコボコにやられたっていう感じはない」と評した。現時点での巨人のシーズン最終戦は10月1日の中日戦（東京D）。次の登板が今シーズンのラスト登板となる可能性が高い。

監督の発言を受け、俊哉投手チーフコーチ（44）も中6日での28日登板に「そうですね、その調整で準備はさせておきます。多少の調整はもちろんありますけども、今のところはマー君を準備させておくというところですね」と語った。

8月21日のヤクルト戦（神宮）で日米通算199勝目を挙げ、偉業に「あとひとつ」と迫ってから3戦目の先発登板となった田中将。初回に1番から4連打で2点の援護をもらったものの、初回に上林にソロを打たれ、2回には石伊に2ランを浴び逆転を許す。3〜5回は直球を主体に持ち直し無失点の力投を見せたが、1点を追う6回に4点目を奪われ降板した。2番手・宮原が犠飛を許し、結局5失点。3試合連続で勝ち星をつかむことはできなかった。