「中日５−２巨人」（２１日、バンテリンドーム）

巨人は日米通算２００勝に王手としている田中将が先発も、序盤の援護を守り切れず敗戦。貯金が無くなり、２位争いをする中で痛い１敗を喫した。田中将は４敗目となった。

打線は中日先発・大野の立ち上がりを攻めて丸、キャベッジ、泉口の連打で無死満塁とすると、４番・岡本が右中間へ先制の２点適時二塁打を放ち、早々に記録達成への援護点を挙げる。

だが、田中将は立ち上がりで制球に苦しみ、先制直後の初回２死無走者から上林に直球を右翼席へ運ばれるソロを被弾。その後の危機は味方の好守で切り抜けるが、続く二回１死一塁から石伊に左翼席への２ランを浴び、逆転を許した。

三回以降は立ち直り、３イニング連続で中日打線を３者凡退に抑える内容。だが、１点ビハインドで迎えた六回１死から上林に右前打を打たれると、続く細川に中越えの適時三塁打を浴びて追加点を与えて交代。降板後はベンチで視線を落としてうなだれ、悔しさをにじませていた。

２番手で後を受けた宮原も１死三塁からボスラーに中犠飛を打たれ、田中将は５回１／３を投げて５安打５失点となり、今季４敗目を喫した。