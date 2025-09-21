俳優の山口智子（60）が20日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時30分）に出演。昨年に還暦を迎え、近況について語った。

MCの今田耕司（59）と同世代の山口。来年の3月に還暦を迎える今田から「どうですか？変わりました？」と振られると、「早くおいで！こっちに。むっちゃ楽しいわ。100億倍楽しいわ。余計なモノがそぎ落とされてすごい楽。目標がしぼりこまれてきて、すっごい楽しい」と、両手で迎え入れるポーズを見せながら笑顔で語った。

俳優業のかたわら、世界中の民族音楽を映像化する「LISTEN.」のプロデュース活動をライフワークとしており、番組ではハンガリーを訪問。今田から「何カ国くらい行ってるんですか？」と質問されると、山口は「『私、何か国行きました』って自慢するヤツが一番腹立つじゃないですか。何十か国だしって言ってるようなヤツに成り下がらないようにして生きようと思って、自分に戒めをかけてる」と回答を“拒否”。さらに「『数で世界を制覇した』と思うような人生は歩みたくないと思ってる。数じゃない。いかに濃く、大切に、その地を深く愛せるかか、ですから」と力強く語った。