バロンドールを逃した名選手たち…ジダン氏が語る “最もふさわしかった”名手は日本に縁ある元Jリーガー「とても控えめな人だ」
元フランス代表MFで1998年のバロンドール受賞者でもあるジネディーヌ・ジダン氏(53)が、現役時代にこの栄誉を逃した名手として元スペイン代表のアンドレス・イニエスタ氏(41)の名前を挙げた。数日後に迫る2025年のバロンドール授賞式を前に、ラミン・ヤマルやウスマン・デンベレ、キリアン・ムバッペら現代のスターたちが候補に名を連ねる中、ジダンは「真の偉大なサッカー選手がキャリアの中で受賞に値する」と語った。英『スポーツバイブル』が伝えた。
バロンドールは現地時間22日に発表。毎年8月から翌年7月までの期間を対象に選考が進んでいくなか、この一年で一番活躍した選手を考察する時間も続く。
そんななか、ジダン氏は過去のバロンドールを振り返り、受賞を逃した名手としてイニエスタの名前を挙げる。「彼は特にワールドカップで優勝した年にバロンドールを獲るにふさわしかった」と語った。
「彼とは直接会ったが、とても控えめで魅力的な人だ。フィールド上で何でもできるが、フィールド外では落ち着いている選手。私は彼についていい言葉しか出ない。選手として、そして人として彼を称賛する」
「彼こそ誰もが夢見る選手であり、2010年にバロンドールを受賞すべきだった」
当時、イニエスタはチームメイトであるリオネル・メッシに越され、10年のバロンドールは3位。その後2012年にもノミネートされたが、再び頂点には立てず、3位となった。当時イニエスタ氏自身は「私が受賞するよりもシャビ、レオ、そして私が表彰台に立ったということが最大の賞だ」と振り返り、バルセロナ出身の3人が並んだことを喜んでいた。
