午後に入っても快晴。降り注ぐ日差しはやや強めだが、ものすごく暑いというわけでもなく、何と言っても青空がとても綺麗だった。レトロリロンのメンバーたちによるサウンドチェックが始まると、WONDER WALLのフィールドに人がたくさん集まってきた。

そして迎えた本番。涼音（Vo, Ag）、miri（Key）、飯沼一暁（B）、永山タイキ（Dr）が登場すると、観客がステージに向かって手を振った。「レトロリロンです。どうぞよろしく！ 楽しんでいこう！」と挨拶をして、1曲目「ラストハンチ」を涼音はハンドマイクで歌い始めた。グルーヴィーなバンドサウンドに包まれながら声を響かせる姿が、とても気持ちよさそうだ。「一緒に歌おうぜ！」という言葉に応えて、「ラララ」と大合唱を始めた観客のムードが明るい。続いて届けられた「ワンタイムエピローグ」は、力強い手拍子がレトロリロンの演奏に合流する。人々の歌声がフィールド内でさらに高まり、曲を美しく彩っていた。

「DND」が披露されてから迎えた最初の小休止。「改めてよろしくお願いします。今日はもともと僕たちはいないはずなんですが、imaseさんのピンチヒッターとして演奏させてもらってます。今日は彼の想いを僕らなりに増幅してライブをやろうかなと。僕らも楽しんじゃうと思うんですけど」――出演に至った経緯に触れた後、夏が苦手な旨を申し訳なさそうに語った涼音。他のメンバーたちは夏が大好きとのことなので、バンド全体で平均すると、“まあまあ夏が好きなバンド”がレトロリロンということらしい。ウィットに富んだそんなMCを経て、多彩な曲がさらに届けられていった。「カテゴライズ」によって、フィールドがますます開放的なムードで包まれた。身体を穏やかに揺らがせる観客を眺めていると、なんだかとても心が和む。大合唱を誘った「Document」は、後半に差し掛かると演奏の熱量が急上昇。腕を掲げながら飛び跳ねた人々の笑顔が、この空間で過ごす楽しさを増幅してくれた。

“ウォーウォー”という観客の大合唱が時折加わった「ヘッドライナー」は、メンバーたちがとても嬉しそうにしていたのが思い出される。「涼しくなってきたね。汗をかくバンドはこれが最後かも。そんなことないか？ ずぶ濡れになって帰ってください。まだまだ楽しんでいこうぜ、中津川！」そんなMCタイムを挟み、ライブはいよいよ終盤に突入した。爽やかな歌声が観客をうっとりとさせた「アンバランスブレンド」、そしてラストを飾った「UNITY」は、美メロと美声の濃密な併せ技だった。掲げた腕を揺らしながら耳を傾けていた観客の間から、いつしか沸き起こった手拍子。心から楽しんでいる人々ばかりの空間は、温かな幸福感で満ち溢れていた。「また会おうね！」という言葉と共に演奏が幕切れた直後、ステージに向かって届けられた歓声。深々とお辞儀をしたメンバーたちを、心のこもった拍手が讃えていた。

■セットリスト 1.ラストハンチ

2.ワンタイムエピローグ

3.DND

4.カテゴライズ

5.Document

6.ヘッドライナー

7.アンバランスブレンド

8.UNITY

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

