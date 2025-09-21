チリビには晴天がよく似合う。昨日はレインウェアを羽織っている観客ばかりだったが、今日は日除けのために帽子をかぶっていたり、頭にタオルを乗せている人が多い。そんなピーカン空模様の下、3人がオープニングナンバーに選んだのは「See C Love」だった。Lily(G,Vo)が刻む軽やかなリフの上でMoto(Vo)のボーカルが舞い、徐々にグルーヴ感溢れるロックへと展開していく。曲が終わり、ビートが鳴り続ける中、「一緒に最後まで楽しんでいってください」というMotoのふんわりとした挨拶に続いて、「rose feat. Vaundy.」がはじまる。Maika(Ba,Vo)によるファンキーなベースプレイに導かれるように観客の腕が上がり、心地よさそうに体が揺れた。

◆ライブ写真

Motoがギターを手にとって鳴らしはじめたのは「tragedy」。このあとには「just try it」が続くのだが、どちらも最新EP『the outside wind』の収録曲。この日はこの作品に収録されている4曲すべてを披露し、さらに最新デジタルシングル「ひまわり」もプレイ。最新作を推すという意図も当然あるだろうが、最近の創作活動の好調さも選曲からうかがえた。

チリビのサウンド構成はストイックなまでにシンプルな上に、どの楽器も派手な味付けはしていない。聴きようによってはポストパンクっぽいヒリヒリさが感じられる場面もあるが、そうならないのは彼女たちが持つセンスのなせる技。彼女たちのバンド名の由来にもなっているレッチリ的なファンク・ロックを経由した、独自のオルタナティブロックサウンドへと昇華している。

そんな3人のポップネスが存分に発揮されたのが、「元気ですか？ 最後まで一緒に楽しんでいってください」と呼びかけたあとにプレイした大人気曲「lemonade」。サビでは、3人揃って左右にステップを踏むポップでキュートな場面も。

Motoは自由に軽やかにステージ上で体を動かす。それもまた彼女の感情表現。彼女は多くを語るタイプではないが、その分、ボーカルだけでなく、体全体を使って楽曲がもつエモーションを示す。今日も中盤までは妖精のようにヒラヒラと舞い踊る場面が多かったが、まっすぐな感情を表現した、アメリカンロック的でスケールの大きなギターリフが印象的な「pain」や、聴き手の背中を押す「Raise」のような曲では、観客と向き合い、切実さを全面に出したシリアスなパフォーマンスへと切り替わる。

その一方、楽しさに溢れていたのは、波の音のSEに続いて、Maikaが吹くホイッスルを合図に始まった「pineapple!」。一点の曇りもないハッピーなサウンドが、海のない中津川に真夏のビーチのイメージを広げた。間奏では、ステージの両サイドからMotoを挟んでLilyとMaikaがソロ合戦。こんなふうに、時折やってくるロック魂が炸裂する瞬間が楽しい。

最後は最新曲「ひまわり」。「pineapple!」と同様に夏曲ではあるが、落ち着いたテンポで丁寧に歌い届けた。《隣で言わせてまた明日！》と観客に向かって手を振るMotoは、楽曲を通じて中津川との再会を約束したのだった。

取材・文◎阿刀大志

撮影◎木下マリ

■セットリスト

1​. See C Love

2​. rose feat. Vaundy.

3​. tragedy

4​. just try it

5​. シェキララ

6​. lemonade

7​. pineapple!

8​. HAPPY END

9​. pain

10​. Raise

11​. ひまわり

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

