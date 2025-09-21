陸上の世界選手権東京大会の女子100メートル障害で準決勝に進出した中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）と福部真子（29＝日本建設工業）が21日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）にゲスト出演。選手紹介でのパフォーマンスについて言及した。

同学年の2人は、勝負ネイルのキティーちゃんのデコネイルを披露。中島は「去年12秒台が初めて出せたので、キティーちゃんに任せてます」とキティーちゃんが“勝利の女神”であることも明かした。

また、今大会で注目を集めているのが、レース前の選手紹介でのパフォーマンス。中島は人気漫画「鬼滅の刃」のポーズを見せ、福部は右こぶしを握り、なかやまきんに君のギャグ「パワー」を披露した。男子110メートル障害で5位入賞の村竹ラシッド（JAL）は予選で「ボボボーボ・ボーボボ」、準決勝で「HUNTER×HUNTER」、決勝で「ジョジョの奇妙な冒険」と3種類の異なるポーズで盛り上げた。

アニメ好きを公言している中島は、「（レースの）前日に（福部）真子と（男子110メートル障害5位の村竹）ラシッドと食堂で“何する?”って言って、“分かった、やるわ〜”」と経緯を明かした。

「爆笑問題」の太田光から「気分が上がったり?」と聞かれると、中島は「強くなったんちゃうかなって」と笑顔で答えた。