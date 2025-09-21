俳優の竹中直人（69）が21日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。自分を演劇の世界に引き戻してくれた“恩人”を明かした。

この日は俳優の生瀬勝久、MCの満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに埼玉県朝霞市をドライブ。生瀬は2度目の出演で、竹中は初出演となった。2人は2011年から演劇ユニット「竹生企画」を組んでいる。

トーク中、竹中は「誰かの一言で変わるっていうのは本当にある」としつつ「だって、生瀬くんに芝居に誘われない限り、僕は演劇って恥ずかしいからやめようと思ってたんだ。人前に芝居するのなんて照れくさくてできないから。生瀬くんのおかげで演劇再開できた」と感謝。「これはヨイショしているみたいに聞いてほしくないけど。その一言がなかったら俺、演劇続けていなかったから」と話した。

竹中は「俺は覚えてるよ、生瀬くんが真剣に“2人芝居やりませんか？”って。真剣に言われたのを覚えてる」と回顧。生瀬も「それは真剣に言ったもん。お頼み事だから」と笑った。