À±Ìî¸»¡¡µþ¥»¥éD¸ø±é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÆþ¾ìÃÙ¤ìÈ¯À¸
¡¡²Î¼ê¡¦À±Ìî¸»¤Î¸ø¼°X¤¬21Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÈGen Hoshino presents MAD HOPE¡Éµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥í¡¼¥Á¥±ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤ª¤êÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÄ¼Õ¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥í¡¼¥Á¥±ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡ÙTOP²èÌÌ¤Î¿·Ãå¾ðÊó¤Ë¤Æ¡¢¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉüµìºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¸á¸å3»þ¤«¤é³«¾ì¡¢Æ±5»þ³«±éÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£