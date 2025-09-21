TBS山本恵里伽アナウンサー（31）が21日、アシスタントを務める同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。「東京2025 世界陸上」でキャスターを務める石井大裕アナ（40）について語った。

オープニングで「世界陸上」の話題に。男子棒高跳びで世界新記録を樹立したスウェーデンのアルマント・デュプランティスについて話す中、田中裕二が「だって石井アナと飯食っちゃうんだからね」と交流に驚くと、山本アナは「石井さんね、やっぱり取材をずっとしているから仲がいいんですよね」と語った。

爆笑問題はこの日午前放送の「サンデー・ジャポン」で石井アナと共演しており、田中は「今日も会ってさ。いろんな選手と飯食ってるんだって？（と聞いたら）『超人とばっかり飯食ってます』って」と同アナの言葉を明かして笑わせた。

山本アナは「石井さん、選手との距離の詰め方がすごいんですよね」と感服。田中が「才能、あれは」とうなずくと、太田光も熱いキャラクターに「織田裕二よりテンション高いんじゃないのって言ったんだ、俺。暑苦しいぞお前って」と苦笑した。

山本アナは「石井さん、さすが先輩って思ってます」としたが、太田が「来た時もうるさかったもんね」と笑うと、「そう！」と完全同意。石井アナは「サンジャポ」で「Qちゃん」こと高橋尚子さんと共演しており、田中が「Qちゃんにひと言もしゃべらせない！」と声を上げると、山本アナも「そうなの！1人で全部時間使っちゃって！」と先輩アナを責め立てた。

田中が「（話を）振った俺が悪かった」と振り返ると、太田は「途中から悪口になっちゃった」と大笑い。山本アナも「悪口になっちゃった。いやいや、盛り上げてくれていますね」とフォローしていた。