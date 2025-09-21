2日目のWONDER WALLは、オープニングアクトを務めたKhakiに続き水曜日のカンパネラのライブで幕を開けた。今年、ソウル、台北、バンコク、さらに初のヨーロッパ公演も実現させるなど、ワールドワイドな活動を見せている水曜日のカンパネラ。広い野外ライブでどんなパフォーマンスを見せてくれるのか？ステージ前に集まった多くに観客からは、大きな期待が感じられた。

◆ライブ写真

ステージにプロデューサーのケンモチヒデフミが上がり、SEが流れ出して一斉に手拍子が起こる。曲が「怪獣島」へと繋がっていくと、フィールド後方から“怪獣島”と描かれたのぼりを持った詩羽（Vo）が、観客の間を練り歩きながら現れた。目の前の詩羽に驚きを隠せない人々の視線が、ステージに向けられると、「一緒に楽しんでいきましょう！」とひと声かけてから、「聖徳太子」へ。黄色を基調とした衣装を身に纏って、2人のダンサーと共に緩やかなトラックに乗って、リズミカルに《あなたの話が聞きたいわ》と聖徳太子目線で歌う頓智の利いた歌が、晴れた空に広がっていった。

「Hands up!」と呼び掛けるとそれに応えたオーディエンスと共に腕を上下に揺らす。続く「バッキンガム」で高速ラップを披露すると、「＜中津川 WILD WOOD＞のみなさん、元気に声出して盛り上がっていけますか！？Hey Hey Hey！」と煽ると「Hey Hey Hey！」と応える観客たち。開演前に「水カン、今日初めて観る」と話していた周囲のお客さんも、思いっきりノッていた。

MCで詩羽が、「みなさん初めまして、水曜日のカンパネラの詩羽です！中津川、暑いね〜！夏フェスはもう終わったと思ってたけど、夏フェスぐらい今日は暑い！」と言ったように、前日とは打って変わった晴天で、午前中からかなり太陽の日差しが強く、とにかく暑い。「水分補給して楽しみましょう！でも、酒飲みすぎんなよ！」と笑顔で注意喚起する詩羽。初見の人たちのためにコール＆レスポンスのレクチャーをしてからの「シャトーブリアン」では、そんな暑さをものともせずに “シャトーブリアン！”とレスポンスで大声を返すオーディエンス。肉の部位を連呼する歌詞に、ますます食欲が湧いてきてビールが飲みたくなってしまった大人もいたのではないだろうか。

「たまものまえ」ではステージを端から端まで動き回りながら、強烈なビートと対照的に、キュートなポーズを見せながら舞い踊り歌う。日曜日ということもあり家族連れが多く、肩車された子どもたちが歌声に合わせて踊る姿も微笑ましい。そんな子どもたちに詩羽は、「暑いねえ〜？大丈夫？タオルかぶったり帽子かぶったり、気を付けて楽しんでね」と気遣いをみせた。

熱帯を思わせるジャングルビートに乗って歌う「マーメイド」でタオルをグルグル回し、フィールドのあちこちでタオルがまわる光景が広がると、「中津川、こんなもんですか〜！？」と煽ってさらに熱量を上げていく。曲の最後にはタオルを客席に放り投げるファンサービスも。立て続けに飛び出した「エジソン」ではグイグイと押し出すキックに乗って、畳みかけるようにラップして、お立ち台に上がる詩羽と一緒にみんなでジャンプして盛りあがる。

ステージの左右、中央から投げキッスして歓声を受けると、ラストは「招き猫」で巨大招き猫バルーンがステージに登場。招き猫ポーズで振り合わせをして、「千客万来万来万来！」とコールして一体となりライブを終えた。「みんな、愛してるよ〜！！またね！」と笑顔を振りまく詩羽に、子どもたちも大喜び。休日の野外にピッタリな楽しいライブで、中津川をほっこりさせてくれた。

取材・文◎岡本貴之

撮影◎Viola Kam (V’z Twinkle)

■セットリスト

1​. 怪獣島

2​. 聖徳太⼦

3​. バッキンガム

4​. シャトーブリアン

5​. たまものまえ

6​. サマータイムゴースト

7​. マーメイド

8​. エジソン

9​. 招き猫

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

