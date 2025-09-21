中川翔子、苦しい“つわり”を救ってくれた食べ物たちをイラストで紹介「この絵日記発売して欲しい」
タレントの中川翔子が21日にインスタグラムを更新。妊娠中の彼女が経験した苦しい“つわり”を救った食べ物をイラストで紹介した。
【写真】つわりの中川翔子を救った意外な食べ物たち
中川が投稿したのは自身のソロショットと自作イラスト。「眠れないから絵日記描くのが楽しくなってきた 今日はつわりの時にこれで生き延びた！ものたちを描いてみたよ」と解説されているイラストには、セブンイレブンで販売されている塩おむすびやスムージー、カットりんごに加えて、マクドナルドのポテト、さらにオロナミンCやスイカが、つわりを救った食べ物として紹介されている。
さらに投稿の中で彼女は「絵日記描きためて、ハイライトに溜めていくことにした 未公開含めていつかまとめて一冊になりますように」とつづり「みんなつわりの時、なに食べられてた？」とファンに呼びかけている。
この質問にファンからは「やっぱりポテトは定番ですよね」「つわりの時はお好み焼き！醤油ラーメン！何故か味の濃い物が欲しかったです！」といった声が集まり、さらに出産を控えた彼女にも「本当に頑張ってる」「この絵日記発売して欲しいなぁぁ！」などの反響が寄せられている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）
【写真】つわりの中川翔子を救った意外な食べ物たち
中川が投稿したのは自身のソロショットと自作イラスト。「眠れないから絵日記描くのが楽しくなってきた 今日はつわりの時にこれで生き延びた！ものたちを描いてみたよ」と解説されているイラストには、セブンイレブンで販売されている塩おむすびやスムージー、カットりんごに加えて、マクドナルドのポテト、さらにオロナミンCやスイカが、つわりを救った食べ物として紹介されている。
この質問にファンからは「やっぱりポテトは定番ですよね」「つわりの時はお好み焼き！醤油ラーメン！何故か味の濃い物が欲しかったです！」といった声が集まり、さらに出産を控えた彼女にも「本当に頑張ってる」「この絵日記発売して欲しいなぁぁ！」などの反響が寄せられている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）