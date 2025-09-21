◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手が、日米通算２００勝をかけて、中日・大野雄大投手との同学年対決で先発したが、移籍後初の１試合２被弾など６回途中まで投げ５安打５失点、８１球で降板となり、３度目の挑戦となった２００勝はまたもお預けとなった。巨人は初回に２点を先制しながら痛い逆転負けとなった。

巨人は初回、１番の丸佳浩外野手が中前打で出塁すると、キャベッジ外野手が左前打、泉口友汰内野手が右前打で続き無死満塁とチャンスをつかみ、岡本和真内野手が右中間を破る二塁打を放ち、２人がかえって無死のまま４連打で２点を奪った。

なおも無死二、三塁と好機が続き、岸田行倫捕手は遊ゴロ、中山礼都内野手は三ゴロ、リチャード内野手は死球で２死満塁となったが、ドラフト２位ルーキーの浦田俊輔内野手は投ゴロに終わった。

２点の援護をもらった田中将が直後の１回に１点を返された。２死から３番・上林誠知外野手に右翼スタンドへ１６号ソロ本塁打。１点差となった。

さらに細川成也外野手を四球で歩かせは２死一塁からボスラー外野手に右翼線二塁打を打たれたが、ホームを突いた細川がタッチアウトとなり、２点目は阻んだ。

２回に田中将が逆転を許した。先頭の福永裕基内野手に四球。ロドリゲス内野手の三ゴロで走者が入れ替わった１死一塁から、ドラフト４位ルーキーの８番・石伊雄太捕手に左翼スタンドへ３号２ラン本塁打を打たれ、３点目を失った。田中将は移籍後９試合目で初の１試合２被弾。

巨人は５回、先頭の丸が中堅の前に落ち、高くバウンドして中越えとなった二塁打を放ったが、三塁を狙って好返球でタッチアウト。２死から泉口が中前打したが、岡本は中飛に倒れ無得点。６回は２死からリチャードが右翼線二塁打を放ったが、浦田は空振り三振に打ち取られた。

田中将は３、４、５回は３者凡退で無失点に抑えたが６回につかまった。１死から、１回にソロ本塁打を許した上林に右前打。細川には中堅のフェンス直撃の三塁打を打たれ、上林が生還。ここで、阿部慎之助監督がマウンドに向かい、田中将は降板となった。

１死三塁で２番手で登板のドラフト５位ルーキー・宮原駿介投手は、ボスラー外野手に中犠飛を許し、５点目を奪われ、リードを３点に広げられた。田中将は６回途中、５安打５失点、８１球でマウンドを降りた。

３点を追う巨人は８回、中日の３番手・メヒア投手から先頭の泉口がこの試合３本目のヒットとなる右前打で出塁したが、後続が抑えられ、無得点に終わった。