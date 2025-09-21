本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、着々と積み上げている記録に球団公式メディアが注目している。20日（日本時間21日）に本拠地で行われたジャイアンツ戦、大谷は4回に四球で出塁後に生還。これで、直近20年で3人目となる「シーズン140得点」を記録したのだ。

この日の大谷は6回に53号ソロを放ち、ナ・リーグトップのカイル・シュワーバー外野手に並んだ。ただ、球団公式メディア「ドジャー・インサイダー」が先に注目していたのは、4回に四球で出塁し、フリーマンの適時打で生還したことで記録したシーズン140得点だ。

Xに「ショウヘイ・オオタニはフリーマンの適時打によって今季140得点を記録した。彼は直近20年で3人目のシーズン140得点達成者となる」とし、他の達成者として2023年のロナルド・アクーニャJr.（149得点）と2007年の「Aロッド」ことアレックス・ロドリゲス（143得点）を紹介している。

大谷はその後、6回の本塁打で得点を141に伸ばした。シーズン得点の近代大リーグ記録は、1921年にベーブ・ルースが残した177得点。ただ上位に並ぶのは1930年代までの記録で、近年で目立つのは2000年にジェフ・バグウェルが残した152得点や、上記の2人だ。残り7試合となったが日本のファンからは「持ってる男だから抜いてくれたら最高」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）