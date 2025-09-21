世界的ファッションモデルのケンダル・ジェンナー（２９）は友人になる前のファッションモデル、ジジ・ハディッド（３０）に後ずさりしていたという。カリフォルニア育ちの２人は別々の学校に通っていたものの、共通の友人やジジの妹ベラ・ハディッドを通じて知り合いに、当時ニキビに悩み歯列矯正をしていたケンダルはジジの美貌に圧倒されていたそうだ。



【写真】ジジ・ハディッドの美貌に圧倒されました

ヴォーグ誌の共同インタビューでケンダルは「あなたのことを怖がっていたのを覚えている。『ちょっと素敵すぎる』って。あなたが長いブロンドヘアをなびかせた写真を投稿したことがあった。モノクロ写真だったと思う。それがＴｕｍｂｌｒでバズってね。ニキビと矯正器具の私は、あの写真を見ながら、『一体どういうこと？』って感じだった」と明かす。一方のジジも当時の自分は不器用な若者だったと振り返っていた。



そんな２人は結局つるむようになり、同時期にモデル業界でキャリアをスタート、仕事でも共演しつつ親しい友人関係を続けている。その関係についてケンダルは「私たちは友達というより姉妹のような関係」と、ジジは「誰も知らない静かな瞬間がたくさんあるの」「オンラインでは共有されないこともたくさん。私たちが似ている点や、お互いに安らぎを見出している方法は、多くの人に知られていない」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）