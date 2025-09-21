シックな色合い！赤木印刷「Luxmere」

赤木印刷は、卓上カレンダー用 高級封筒「Luxmere」を2025年10月にオンラインにて発売します。

赤木印刷「Luxmere」

サイズ：205×205mm

枚数 ：3枚入り

価格 ：990円(税込)

カラー：ネイビー／ブラウン

現在最も市場に出回っている「B6サイズ」の卓上カレンダーにベストフィットしており、上得意様にお渡しする際の「包み」として、利用できます。

シックな色合いで手触りの良いファンシーペーパーを使用。

カレンダー封入時(ブラウン)

カレンダー封入時(ネイビー)

【商品名について】

Luxmereという商品名は、「Luxury(贅沢)」「Premiere(最高級の)」を掛け合わせた造語です。

手に取っていただいた方に、高級と感じていただける商品を作ろうという思いで名付けました。

【名入れカレンダーストア】

主に企業向けに「名入れカレンダー」の販売を行っている、同業界の老舗サイト。

メーカー製品以外にも自社製品の開発に力を入れており、主力商品の「メモれ〜るカレンダーシリーズ」は、年間販売総数が18万冊を突破するなど、成長を続けています。

