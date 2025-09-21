シックな色合い！赤木印刷「Luxmere」
赤木印刷は、卓上カレンダー用 高級封筒「Luxmere」を2025年10月にオンラインにて発売します。
サイズ：205×205mm
枚数 ：3枚入り
価格 ：990円(税込)
カラー：ネイビー／ブラウン
現在最も市場に出回っている「B6サイズ」の卓上カレンダーにベストフィットしており、上得意様にお渡しする際の「包み」として、利用できます。
シックな色合いで手触りの良いファンシーペーパーを使用。
カレンダー封入時(ブラウン)
カレンダー封入時(ネイビー)
【商品名について】
Luxmereという商品名は、「Luxury(贅沢)」「Premiere(最高級の)」を掛け合わせた造語です。
手に取っていただいた方に、高級と感じていただける商品を作ろうという思いで名付けました。
【名入れカレンダーストア】
主に企業向けに「名入れカレンダー」の販売を行っている、同業界の老舗サイト。
メーカー製品以外にも自社製品の開発に力を入れており、主力商品の「メモれ〜るカレンダーシリーズ」は、年間販売総数が18万冊を突破するなど、成長を続けています。
