仮面ライダー威吹鬼への変身音が発動！プレミアムバンダイ「CSM変身鬼笛・音笛」

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダー響鬼』20周年記念商品として、「CSM変身鬼笛・音笛」の予約受付を2025年9月12日(金)16時に開始しました。
・価格 ：16,500円(税込)(送料・手数料別途)
・セット内容：変身鬼笛・音笛…1
ディスクアニマル…1
・商品サイズ：変身鬼笛・音笛…H約138mm×W約75mm×D約45mm
ディスクアニマル…直径約115mm
・電池 ：LR44×3 ※セットされている電池はテスト用です。
・対象年齢 ：15才以上
・生産エリア：中国
・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他
・予約期間 ：2025年9月12日(金)16時〜2025年11月15日(土)23時予定
・商品お届け：2026年2月予定
・発売元 ：株式会社バンダイ
2025年で放送20周年を迎えた『仮面ライダー響鬼』より、「仮面ライダー威吹鬼」のなりきりアイテムを、大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)」シリーズで初商品化します。
象徴的な変身アイテム「変身鬼笛・音笛」に、ディスクアニマル「鈍色蛇」が付属します。
※本商品に付属するディスクアニマルには変形機構はありません。
変身鬼笛・音笛は、DX版から形状を一新し、より劇中イメージに近い造形バランスで設計。
本体大部分に塗装を施し、高級感あふれる外観を実現しました。
角の展開も劇中通りに可能です。
音笛の吹き口にはセンサーを搭載。
劇中演出同様息を吹き込むことで仮面ライダー威吹鬼への変身音が発動します。
変身音はボタン操作のみでも発動可能です。
センサーに加え、BGMボタンと二つの効果音ボタンを搭載。
「旋風」など印象的な劇伴4曲や、多様な効果音が発動可能です。
さらに「同時変身専用変身音(十之巻)」も収録。
別売りの「CSM変身音叉・音角」と組み合わせ、本編十之巻「並び立つ鬼」での同時変身を再現可能です。
さらに、本商品や「CSM変身音叉・音角」に付属するディスクアニマルを音笛に取り付け、劇中さながらに回転させることが可能。
音笛のボタン操作により、ディスクアニマル回転時の音声が発動可能です。
※本商品にはディスクアニマルの回転検出機構は搭載されていません。
