にんにくの旨味を引き出す！ライフメール「にんにく醗酵香房〜にんにく仕込み液〜」
ライフメールは、にんにくの旨味を引き出す発酵仕込み液「にんにく醗酵香房〜にんにく仕込み液〜」を、2025年9月12日より発販売中。
ライフメール「にんにく醗酵香房〜にんにく仕込み液〜」
発売日 ： 2025年9月12日(金)
種類 ： 液体調味素材(業務用)
価格 ： 1L 税込3,410円
内容 ： 1Lボトル
素材 ： 国産玄米、塩(自然塩)
販売場所： 自社オンラインショップ
特徴
【“にんにくの旨味”を引き出す、発酵のチカラ】
独自の玄米アミノ酸発酵技術を用い、にんにくの旨味成分を引き出します。
仕込みに混ぜるだけで料理の完成度が向上。
【ペースト・チューブ・粉末タイプにも混ぜやすい液状設計】
市販のにんにくペーストや、業務用にんにく素材、粉末など、どんなにんにく素材にもなじみやすい設計。
使用量は素材の3〜5％が目安です。
全体によくなじむように混ぜて使用ください。
【調味料・保存料無添加。
自然素材だけで仕上げた安心仕様】
原料は国産玄米と塩のみ。
調味料・保存料不使用で、ナチュラル志向の現場やOEM製造にも対応可能。
【プロの味づくりを支える、記憶に残る“余韻”】
強い香りではなく、後味にやさしい旨味が広がり、記憶に残る“深み”と“余韻”を演出します。
