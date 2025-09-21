2位・京都は23日、町田戦（サンガS）を迎える。前日20日の清水戦でリーグ11試合ぶりの黒星を喫して首位陥落。その試合を累積警告で欠場したFWラファエル・エリアス（26）が、残り8試合への強い覚悟を示した。

「チームは負けなし記録を伸ばそうとしていましたが負けてしまいました。ピッチの外から見ているのは辛かった。でも僕たちが信じているもの、積み上げてきたものをやる。上位との直接対決もあるし、ここから100％の力でチームを助けられるようにしたい」

出場した直近5試合全てでゴールを挙げ、計8得点。今季16得点でJ1得点ランキングトップタイに立つ。ゴール前での決定力は当然、さらに最前線からの献身的な守備やハードワークでもチームを鼓舞する。その存在感は計り知れない。

「フィジカル的に厳しい試合になるだろうし、ロングボールの応酬も考えられる。でもコーチングスタッフが立てた戦略通りにプレーしたい」

中6日の町田に対して中2日の過密日程。チーム全体のコンディションとしては不利だが、万全の状態で戻ってくる規格外ストライカーが救世主になる。