ロックバンド「ＤＥＥＮ」のボーカル・池森秀一さんが、急性虫垂炎のため緊急入院したことが分かりました。

池森さんがプロデュースするそば店の公式インスタグラムで発表されました。



池森秀一さんがプロデュースする「池森そば」の公式インスタグラムアカウントは、「【池森秀一 出演に関するお知らせ】」と題し、池森さんの健康状態について重要なお知らせを投稿しました。







公式アカウントは「いつも温かい応援をいただきありがとうございます。このたび池森秀一が急性虫垂炎のため緊急入院することとなりました」と伝えています。







この緊急入院に伴い、「予定しておりました『しずてつストア直売会』イベントへの出演は見合わせとさせていただきます」と投稿には記載されています。







ただし、同イベントでの「池森そば」ブースによる販売については、「池森そばブースでの販売につきましては予定どおり実施いたしますので、ぜひお立ち寄りください」と通常通り行われることが案内されました。







投稿の最後には「残念なお知らせとなり、大変申し訳ございません」と、ファンや関係者への配慮を示す言葉で締めくくられています。

また、池森さんの所属委事務所の関係者によると、手術は無事済んで、本人もいたって元気だということです。







DEENは、1993年3月10日「このまま君だけを奪い去りたい」でデビュー。NTT DoCoMoポケットベルのCMソングに起用されいきなりミリオンセールスを記録。翌年9月には1st Album『DEEN』をリリース。発売後1週間にしてミリオンセラーに迫るセールスを記録。最終的に160万枚を売り上げた。その後もオリコンNo.1を獲得しミリオンヒットとなった「瞳そらさないで」や「Memories」「翼を広げて」「永遠をあずけてくれ」等数々のヒット曲を生み出し現在までにCDの総セールスは1,500万枚を超えている。







また池森さんは365日ほぼ毎日そばを食べる程の日本そば愛好家として知られ、多数のメディア出演を機にそば料理研究家として『池森流』のそばの楽しみ方を提案、今年8月28日には赤坂店に続き2店舗となる「SOBA CAFE IKEMORI 武道館」をオープンさせました。



【担当：芸能情報ステーション】