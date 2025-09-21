NPB（日本野球機構）は21日の公示を発表。阪神は7選手を入れ替えました。

抹消となったのは、前日登板した郄橋遥人投手と椎葉剛投手、代打起用された楠本泰史選手。登録となったのは、この日のヤクルト戦先発の伊藤将司投手と、島本浩也投手、茨木秀俊投手、長坂拳弥選手です。

抹消となった郄橋投手は、前日20日のDeNA戦のマウンドにあがると、4回に山本祐大選手の先制タイムリーを浴び失点。5回にも2アウト2塁から蝦名達夫選手のタイムリーを浴び、5回途中2失点で降板となっていました。椎葉投手は6回に3番手としてマウンドにあがると、2アウトからヒットと四球でランナーを背負う場面が見られていました。また楠本選手は5回に代打起用されるも、空振り三振。再昇格後は代打を中心に6試合に起用されていましたが、6打数2安打という成績になっていました。

一方、登録となった伊藤投手はこの日のヤクルト戦が今季13試合目の先発マウンド。島本投手も9月6日に抹消されて以来の再昇格となりました。

同じく登録となった、3年目の21歳右腕・茨木投手はこれが今季初昇格。ここまで1軍での出場経験はなく、待望のプロ初登板となるか注目です。同じく登録となった長坂選手も、今季すでに1軍昇格を果たすも出場機会なく抹消となっていました。再昇格となった1軍の舞台で出場となるでしょうか。