◇プロ野球セ・リーグ 中日5-2巨人(21日、バンテリンドーム)

巨人は連勝が2でストップ。追いかける2位DeNAまでのゲーム差が1.5に広がりました。

この試合の先発は日米通算200勝まであと1勝としている田中将大投手。偉業達成を援護したい打線は初回、先頭から3連打でいきなり満塁チャンスを作ると岡本和真選手のタイムリー2ベースで2点を先制しました。

しかしその裏、マウンドにあがった田中投手は上林誠知選手にソロHRを浴び、1点差に迫られます。さらに2回にも石伊雄太選手にレフトへの2ランを打たれて3失点目。逆転を許しました。

打線は5回、先頭の丸佳浩選手がセンターへ打球を放つと相手守備がもたつく間に一気に3塁を狙いましたが、タッチアウトに。阿部慎之助監督のリクエストも実らず流れをつかみ損ね、初回以降無得点が続きます。

一方、中盤から立ち直った田中投手は3回から5回まで3イニング連続で三者凡退に抑える好投を披露。しかし6回、細川成也選手にタイムリー3ベースを許して1点を追加されると、2点ビハインドで降板しました。残した3塁ランナーもその後ホームインし、田中投手はこの試合6回途中81球を投げ、被安打5(うち被本塁打2)、4奪三振、2四球、5失点の内容に。日米通算200勝はおあずけとなりました。

打線は7回以降も中日リリーフ陣から得点をあげられずにそのまま敗戦。中日を上回る二桁10安打を放ちましたが、初回以降は得点できませんでした。