ジャーナリスト櫻井よしこ氏が２０日にＹｏｕＴｕｂｅ「言論テレビ」で配信された動画「櫻井よしこのニュース解説」で、自民党総裁選に立候補表明した高市早苗氏の政策発表会見を「本当に良かった」「感動した」と絶賛した。櫻井氏は２１日夜の高市氏の決起集会に応援弁士として参加すると告知されている。

高市氏の会見では、昨年総裁選で高市氏が総理になっても靖国神社参拝を継続するとしていた件について質問が飛び、今回は「まだ今、総裁選挙に立候補しているという段階」と述べ、事実上、回答を曖昧にして避けていた。

櫻井氏は質問者について「何か決定的な失言をさせようという魂胆があったかどうか知りませんけど」としたうえで、高市氏の「国のために命をささげられた方というのは大切な存在であり、感謝の気持ちは決して変わりません」との回答を紹介。「メディアのひっかけようという質問にも、彼女はすごく懸命に思慮深く答えたと思います」と述べた。

一方で櫻井氏は「私が得た情報」として、石破茂首相が「反高市」で動いて電話をかけ、小泉進次郎氏と林芳正氏を推しているとの情報があると述べた。

櫻井氏は動画の最後に「私は次の総理はやっぱり高市早苗さんが一番良いと思ってます。全国の党員の皆さん方に一生懸命、高市さんのために票を入れてほしいなと思います」と呼びかけた。

「応援演説になりましたけれども、これは高市さんを応援するということではなく、日本の国益を守るために、国民を守るためだとお考え下さい」とした。