巨人の田中将大（３６）が２１日の中日戦（バンテリン）に先発し、６回途中８１球を投げ５安打５失点（自責５）で降板。日米通算２００勝は３試合連続でお預けとなった。

初回に２点の援護をもらった直後のマウンドでは６球で岡林を二ゴロ、田中を左飛に仕留めてテンポよく二死に。ところが、上林に２投目・甘く入った１４５キロの直球を捉えられて、右翼席最前列へソロを浴びた。１点差に迫られた２回は先頭の福永を四球で出塁させ、一死後に石伊に低めのスライダーを左翼席に運ばれ、あっさりと逆転を許してしまった。

その後は球種を多彩に投げ、５回まで三者凡退。しかし打線の追加援護はなく、１点を追う６回に一死一塁から細川に浮いたスライダーを捉えられて中堅フェンス直撃の適時三塁打を浴びた。グラブを叩きながら息を吐き悔しい表情を浮かべた田中将。阿部監督から投手交代を告げられると、帽子のツバをつまんでうつむきながらマウンドを降りた。さらに２番手・宮原は一死三塁で登板し、ボスラーの中犠飛を浴びて５点目を失った。

今季は残り６試合。背番号１１の日米通算２００勝をかけた次回登板のチャンスは残されているのか。