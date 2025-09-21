【オールカマー】グランプリホース・レガレイラが貫禄の勝利

9月21日、中山競馬場で行われた11R・オールカマー（G2・3歳上オープン・芝2200m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、レガレイラ（牝4・美浦・木村哲也）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のドゥラドーレス（牡6・美浦・宮田敬介）、3着に4番人気のヨーホーレイク（牡7・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは2:10.2（良）。

【有馬記念】3歳牝馬レガレイラが混戦を断つ

力でねじ伏せる

戸崎圭太騎乗の1番人気、グランプリホースのレガレイラが力でねじ伏せた。スタートは決まらなかったものの中団から虎視眈々と機を伺った。直線では力強く差し脚を伸ばして、昨年有馬記念以来の勝利。重賞3勝目をマークした。

レガレイラ 10戦4勝

（牝4・美浦・木村哲也）

父：スワーヴリチャード

母：ロカ

母父：ハービンジャー

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 レガレイラ 戸崎圭太

2着 ドゥラドーレス C.ルメール

3着 ヨーホーレイク 岩田望来

4着 フェアエールング 津村明秀

5着 ホーエリート 横山武史

6着 リカンカブール 吉田隼人

7着 ワイドエンペラー 佐々木大輔

8着 コスモキュランダ 丹内祐次

9着 シュバルツクーゲル 菅原明良

10着 クロミナンス J.モレイラ

11着 リビアングラス 鮫島克駿