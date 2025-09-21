aespa¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¶»¸µ³«¤¤ÎÊÑ·Á°áÁõÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ó¥¸¥å¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/21¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaespa¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¿§ÇòÁÇÈ©¤Î¤¾¤¯ÊÑ·Á°áÁõ»Ñ
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÆüµ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¡£Æ±Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ù¥Ë¥å¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëK-POP²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡Ö2025 THE FACT MUSIC AWARDS¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»¸µ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤¬³«¤¤¤¿Çò¤ÎÊÑ·Á°áÁõ»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×¡Ö²ÚÔú¤ÇåºÎï¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢ÊÑ·Á°áÁõ¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
