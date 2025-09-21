約280万円！ スズキ新「“7人乗り”SUV」発表！ 全長4.4m級の「ちょうどいいサイズ」＆「ジムニー」級“地上高”採用の3列モデル「XL7ハイブリッド アルファクロ」尼国に登場

スズキの新「“3列”コンパクトSUV」！

スズキのインドネシア法人は2025年9月8日、現地で生産している3列シートの7人乗りSUV「XL7ハイブリッド」のラインナップに新グレード「XL7ハイブリッド アルファクロ」を追加すると発表しました。

XL7は、1998年に「グランドビターラXL-7」としてデビュー。日本でも販売されていた「グランドエスクード」の海外仕様で、2006年のフルモデルチェンジを機に現行名となりました。

スズキの“7人乗り”SUV!?

【画像】超カッコいい！ スズキ新「“7人乗り”SUV」を画像で見る（77枚）

一時期生産中止となっていましたが、「広くて、丈夫で、手ごろ」という新興国のニーズを汲み取るかたちで2020年に3代目が登場。インドネシアではファミリー層を中心に人気を集めています。

ボディサイズは全長4450mm×全幅1775mm×全高1710mmで、ホイールベースは2740mm。最低地上高は200mmとスズキ「ジムニー」級です。

当初は1.5Lガソリンエンジンのみの展開でしたが、2023年にISG（モーター機能付発電機）を組み合わせたマイルドハイブリッド仕様（XL7ハイブリッド）が追加されました。

今回発表されたアルファクロは、そのXL7ハイブリッドの新たな最上級グレードです。既存の上級グレード「アルファ」をベースに、フロント＆リアバンパーガーニッシュ、ルーフレール、ドアハンドル、サイドシルガーニッシュ、エンブレムなどのカラーをシルバーからブラックに変更。

さらにヘッドライトとリアランプのインナーもブラックにすることで、精悍で引き締まった雰囲気を強めています。

ボディカラーはブラック、アイボリー、ホワイトの3色を設定。アイボリーとホワイトはルーフとピラーをブラックにしたツートーンとなります。いずれもブラック加飾と相まって存在感を高めています。

価格は3億1220万ルピア（約280万円）からで、既存のアルファより5000（4万5000円）高い設定となります。