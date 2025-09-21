◆自動車レース▼スーパーＧＴ第６戦「ＳＵＧＯ ＧＴ３００ｋｍ ＲＡＣＥ」第２日（２１日、宮城スポーツランドＳＵＧＯ＝１周３・５８６キロ）

第６戦の決勝レースが、５０周終了時点で中断した。複数台が絡むマルチクラッシュが発生したため。

レース中盤から終盤にさしかかった５０周目に、大きなアクシデントが発生した。最終コーナーを回ったところでＧＴ３００の「Ｄステーション・バンテージＧＴ３」と「シェイド・レーシングＧＲ８６ＧＴ」が衝突。さらに、猛スピードで後方から迫っていたＧＴ５００クラスの「モデューロ・シビック・タイプＲ―ＧＴ」がコントロールを失った２台をかわしきれず、ガードレール付近に激しく衝突した。

「モデューロ」はフロント部分が大破したが、ナカジマ・レーシングは公式ＳＮＳで「ご心配をおかけしておりますが、（ドライバーの）大草は無事です」と発信した。レースは中断となり、全マシンはメインストレート上に整列した状態で待機。コースでは破損した車体の回収、修復作業が行われ、約１時間５分の中断を挟み、午後４時の再開が発表された。