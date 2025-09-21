9月8日（現地時間、以下同）、米ロサンゼルスで高級車・テスラのトランクから10代少女の遺体が発見され、地元警察は殺人事件として捜査を開始した。その過程で、車の持ち主が若者から世界的な人気を誇るシンガー・d4vd（20、発音はデイビッド）だったということが明らかになったのだ──。

【写真】〈当時13歳だった少女の遺体がバラバラに〉お揃いのタトゥー「 Shhh…」が遺体から見つかるなどd4vdとの共通点が明らかになっている

大手紙国際部記者が解説する。

「遺体が発見された車は、数日間、駐車場に放置されており、通行人から『悪臭がする』との通報が寄せられたためにレッカー移動されていました。その後、警察がトランクの中を調べたところ、バラバラに切断された袋詰めの遺体を発見。少なくとも1か月は放置された状態で、腐敗が進んでいたとのこと。その後、車の持ち主はシンガーのd4vdであることが判明し、d4vdは全面的に捜査に協力するとしています」（大手紙国際部記者）

d4vdは、2021年から独学で音楽制作を開始。2022年に発表した「Romantic Homicide」がTikTokを中心に世界中で爆発的なヒットを飛ばし、ビルボードで最高33位を記録。一躍"新世代のアーティスト"として注目された。日本でも確かな人気を獲得しており、FUJI ROCK FESTIVAL'23への出演や2024年の単独来日公演を成功させたほか、今年7月には人気YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』への出演も果たしていた。

「現地警察によると、現時点では事件とd4vdの関連性はわかっていません。しかし、捜査が進むにつれて、車の盗難届は提出されていなかったことなどがわかっており、今後、思わぬ展開を見せる可能性もあります」（同前）

遺体は"当時13歳の行方不明少女"と断定

カリフォルニア州の警察によると、遺体はセレステ・リバスさん（15）であると判明した。リバスさんは2024年4月5日、同州エルノシア湖で目撃されたのを最後に行方不明となっており、家族が捜索願を出していた。前出・大手紙国際部記者が語る。

「リバスさんは、行方不明当時で13歳。当初、d4vdとの接点はないように思われましたが、彼女の右手人差し指に、d4vdが全く同じ位置に入れている『Shhh…』と書かれたタトゥーが発見されたことから、2人の共通点が徐々に明らかとなりました」（同前）

米ニュースサイト『TMZ』によると、被害者の母親は「娘にはデイビッドという名前のボーイフレンドがいた」と証言していたほか、d4vdの未発表曲に、被害者と同じ名前である「セレステ」という女性への愛を歌った楽曲があることが判明。楽曲情報が流出したのは遡ること約2年前の2023年12月であり、リバスさんが行方不明となる数か月前だ。

くわえて、d4vdとリバスさんと見られる女性が2人でライブ配信している映像も発見された。時期は2024年1月、こちらも行方不明の直前だった。

「これらの情報は、現時点では事件との結びつきを明らかにするものではありません。また、少女が行方不明になった2024年から現在にかけてもd4vdは精力的に活動を続けており、今年8月からは北米＆ヨーロッパツアーも行っていた。ファンの間では『音楽活動の裏で事件に関与していたなんて考えたくない……』との声が上がっています。

一方で、警察はd4vdの自宅を家宅捜査したとのこと。ルミノールを使用した血痕の検出や指紋採取も実施したといいます」（同前）

d4vdはツアー中の17日の公演をキャンセルし、ロサンゼルスの自宅へと戻っている。今後の捜査の進展が注目されている。