元参院議員で法大教授だった女性学研究者の田嶋陽子氏（83）が21日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分、関西ローカル）に出演。番組では「石破首相辞任で日本はどうなる？ 天国と地獄を見た政治家大集合SP」がテーマを取り上げた。

総裁選を巡っては、茂木敏充前幹事長（69）と小林鷹之元経済安保相（50）、林芳正官房長官（64）、高市早苗前経済安全保障担当相（64）、小泉進次郎農相（44）の5人が出馬表明している。

「自民党総裁はだれがいい？」のテーマの討論では各パネリストが電光ボードに「推し」を掲示した。田嶋氏は「林芳正氏か小泉進次郎氏」と表示した。

田嶋氏は「悪いけど、高市さんとか小林さんとか、そういう人たちって私からみると、どうしようもなく時代遅れなんだよね」と主張した。

「経済政策がどうたらこうたらはいいかもしれないけど、それはだれでも言える」と指摘し、「例えば、高市さんなんか、国民の半分となる女性の問題なんかに、ぜんぜん背中を向けてこたえない。要するに国民の半分に関心がない人を、どう考えても、推すわけにはいかない」とキッパリ。

夫婦別姓問題について「林さんと小泉さんが解決しようと、でも小泉さんはちょっと日和っちゃったよね」と不満顔を見せた。

林氏について、長年の経験をもとに「他の人とは違って、もう少し柔軟な、いい未来を築けそうな気がする」と話した。