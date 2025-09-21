サッカー明治安田Ｊ1リーグ、アルビレックス新潟は20日、“裏天王山”である横浜FC戦を落としました。試合後の選手、監督のコメントをまとめてお伝えします。

＜入江徹監督＞

――試合の総括からお願いします

「前半、自分たちの形を作れた部分もありましたが、相手の堅い守備をなかなか崩し切れなかったので、その中で、自分たちがまずハードワークしようというできた部分があったかなというところで、それが最後の結果に結びつかなかった」





――残留がかかった重要な試合を落としてしまった受け止めは「本当に、大事なゲームというのはもちろん分かっていましたし、その中で自分たちがやるべきといったところを出した部分がある中で、最後のところ、得点という形で結びつけられなかったといったところが、こういう結果につかまってしまったと思います」――得点できなかった。何が足りなかったか教えてください「もちろん、そこに行く中での関係性の部分だったりとか、あとは質の部分だったりとか、お互いのコンビネーションの部分だったりとか、多少のズレだったりというような部分があったので、そういったところが、最後に得点につながらなかったかなと思います」――横浜FCに比べ遅かった新潟の選手交代の狙いは？「自分たちの中で、変える、もちろん選択肢というのもある中で、そのタイミングといったところ、決して流れが悪くて変えなければいけないとか、そういう形ではなかったといったところで、その判断で自分たちがああいう形になったのかな、というふうに思っています」――「得点」と「失点」勝利に結びつかない要因としてあるが、どちらに重きをおいていらっしゃいますか？「どちらかというよりもやっぱり両方の部分がありますし、先ほど言いましたけど、最後、決め切るという部分で、やっぱり相手のゴールをこじ開けられなかったということで、粘り強く戦った中で最後、ああいう形でやられてしまった部分といったところで、それが全てだったかなと思います」――次節は中2日と短い時間しかない。どこを具体的に修正してその日を迎える？「まずは、しっかり自分たちのコンディションという部分を大事に、回復しなければいけないのかなといったところから、相手の名古屋さんに対して対策をしていかなければいけないかなと思います」――試合後のサポーターの反応、何か感じるところは？「そこに関しては本当に自分がすごい責任を感じていますし、本当にこれだけ関東にも、たくさんの方が来ていただいて、毎回ホームにも、たくさんの方が足が運んでくださっているので、そういったところで、結果に出せていないというのは、自分の責任かなと思います」――試合後、選手に伝えることは？「次、中２日でなのでまず、しっかり体を回復させる。簡単に切り替えるというのは、難しいとは思うんですけども、もう、試合が来るのは決まっているので、そこに向けてまず、しっかり回復しながら、次に、しっかり臨めるようにしようという話はしました」

＜長谷川 元希選手＞

――厳しい結果、どう受け止めているか

「拮抗した試合だったので、どっちかが点取った方が勝つという試合で、僕自身が決めきれなかったのが、全てだと思います」



――サポーターに試合直後に話を聞いてきましたけれども、その言葉を借りれば「がっかりだった」と。その言葉に対してどう思うか

「毎試合、申し訳ないなしか言ってないんで、結果出してないのは僕たちなんで、サポーターの皆さんは、毎試合応援してくれてるんで、同じことを何回も言ってしまいますが、本当に申し訳ないなと思ってるし、僕自身もいろいろ反省しながらやってるんで、可能性がゼロになった時にいくらでも僕に言っていいんで、可能性がある限り応援してほしいなと思います」



――得点を待ちわびているサポーターもいる。どのようなゴールを期待して欲しいといえるか

「もうちょい、クロスの本数とか増やしてほしいなと思いますし、僕自身に限らず周りの選手がもっと決めきれるチャンスっていうのはこの試合あるので、そういうのをしっかり決めきるのと、僕自身も今年いろんなバリエーション点とってきてクロスからの点数も多いんで、そこは要求してますし、まあ、試合終わった後にみんな、ああだこうだ話してますけど、それじゃ遅いんで、もっと試合中に僕も要求してるんで、もっと出してほしいなと思います」

＜田代 琉我選手＞

――試合結果の受け止めは

「お互いにそうですけど、どのチームが見ても、負けてはいけない試合の中でこの試合を落としてしまったっていうのは、本当に重く受け止めています」



――残留争いをしているチームの直接対決。どのような意気込みでチームとして臨んだ？

「毎試合は毎試合そうですけど、どの相手も負けてはいけないと思いますし、どの試合も必ず勝って終わるっていう気持ちで試合に臨んでいるので、この試合だからといって、何か変わるっていうものではないのかなと思っています」



――守備側から見て今のチームの課題はどう見える？

「決めきるところで決める部分であったりとか、もちろん後ろは失点しない部分が一番大事ですけど、サッカー点取って、勝つスポーツなので、やはり点取らなきゃ勝てないかなというふうには感じています」



――１番後ろから見て、見える攻撃の課題は？

「新潟はパスサッカーであったり、他のチームよりボールを繋ぐ部分があると思うので、少しボールをいい意味でも悪い意味でも大事にしてるじゃないですけど、今日の相手のアダイウトン選手のゴールはやっぱりゴール前での思い切りじゃないですけど、遠い距離だったりから足を振ってくる選手ですし、そういう使い分けじゃないですけど、自分たちのもう一個、遠いところからゴールを狙う部分だったりとか、もっともっと、ゴールを意識したプレーっていうのが大事なのかなというふうには感じています」



――後ろから見た守備の部分はいかがですか？

「前半、自分たちもミスもあって、相手に決定的な部分もありましたけど、自分も含め周りの選手も、

体を張って防いでましたし、本当に一本一本セットプレーの部分であったりとか、一つ一つの球際の部分に対して周りもいい声をかけながら、守備できていたんじゃないかなと思います」



――サポーターの言葉を借りれば「がっかりだった」と。その言葉に対してどう思うか

「どの試合、毎試合、毎試合、変わらぬ応援を一人一人の方が本当に多くしてくれてると思いますし、今日もアウェーの中、ホームだと思うような雰囲気を作っていただいて、その中で勝って応えなきゃいけなかったですし、自分個人としても失点ゼロで終わらなきゃいけなかった試合だったので、本当に申し訳ない気持ちいっぱいですけど、下向いてても意味がないので、可能性がある限り上向いて、J1残留というのを成し遂げられるために一人一人が、もっともっと、意識高くやるという部分を練習からまた積み上げて、自分個人としても、もっともっと、周りに影響を与えられるように頑張っていきたいなと思います」

＜舞行龍 ジェームズ選手＞

――試合結果の受け止めからお願いします？

「負けてしまったんで、チームとして非常に厳しい状態になりました」



――勝ててないから様々な部分に課題があると思うが一番の課題は？

「点を取らないと勝てないと思うんで、残留するには試合勝っていかないとと思う。点を取ることを、相手より先に点を取ることをできるか、この2日間の中で全員、この映像を見ながら、早く体を回復させて一つでも多くお互い要求して、最後の部分チャンスを作れるようにやらないといけないかなというふうに思います」



――ディフェンス側から見て、なぜ点が入らないと思うか？

「単純に足振らないと、シュート打たないと入らないと思うんで、まずシュート打つ回数もボランチも

前の選手も増やしていかないといけないと思う。あと一人だけで動くんじゃなくて、動きが重なることが大事だと思うので、今日、（谷口）海斗が、何回か縦パスもらって、（長谷川）元希につけて、3人目で人を走ったりとかしてチャンスは生まれたんですけど、そういうのをもっと回数を増やさないといけないし、そういう関係性を、もっと良くしていかないといけないなというふうに思います」



――サポーターに対して

「サポーターの気持ち、怒っているっていうか、不満は当たり前と思うし当然だと思うんで、勝負の世界なんで、いいプレー、悪いプレー、勝てば喜んでくれると思うんで、もちろん理想はいいプレーして勝ち続けたいと思うんで、それが全然できてないし、チームとしては気持ち的に負けてはないと思うんですけど、やっぱりその・・・方向性がもうちょっと全員が同じ方向へ向かないといけないと思うんで。でも可能性ある限りは選手たちは、絶対諦めないと思うし、全てのことを自分もやり尽くしていきたいし、こういう難しい状態の中から学ぶことは多くあると思うので、それはサッカーにつながると思うし、普通の人生にもつながると思うので、まず人として何かをこのチームのために、サポーターのためにできるって一人一人考えながらプレーしないといけないと思うし、個人としては、なんとかこの状態からチームを助けて行きたい存在にもなりたいし、そういう選手になれると思っているので、また2日後試合あるんで、今日の試合切り替えて、そこを準備したいと思っていますので諦めてないんで。サポーターに勝利する試合を見せていきたいと思っています」



――方向性をチームで共有できていない？

「みんな見ている通り、選手たちの入れ替えが激しいし、他のチームに比べて6人、5人スタメンが変わることってなかなか夏でないことだと思うので、そこは言い訳じゃないですけど、そこを元々、俺らいる選手、新しい選手、お互い要求し合って、絶対いいものは作れると俺は信じているし、新しく入っていった選手のいい部分も見ているんで、そこをどうやって俺らが引き出すことが、このチームの生命線にかかっているかなというふうに思っています」