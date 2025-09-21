飛ばし屋・神谷そらが1800万円獲得 今季2人目の大台1億突破
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーの愛知大会。飛ばし屋の神谷そらがトータル13アンダーまで伸ばし、今季2勝目を果たした。シーズン複数回優勝は佐久間朱莉（3勝）に続く2人目となった。
【写真】森田、安田、キンクミ…豪華3ショット
今大会の賞金総額は1億円。神谷は優勝賞金1800万円を獲得し、これで今季通算は大台突破の1億73万円に。賞金ランキングは3位から2位に浮上した。単独2位に入ったイ・ミニョン（韓国）は880万円を加算した。佐久間は3位タイで終えて、賞金600万円を上積み。今季通算1億3986万1767円でランキング1位をキープした。
