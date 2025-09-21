金谷拓実が日本ツアー通算8勝目 石川遼とのプレーオフを制す
＜ANAオープン 最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞国内男子ツアーの北海道決戦が終了。米国男子ツアーを主戦場にする金谷拓実が石川遼とのプレーオフを制し、日本ツアー通算8勝目を挙げた。
【写真】ファイターズガールのキツネポーズいただきました
最終18番で繰り返し行われたプレーオフは、2ホール目にて金谷がパー、石川がボギーを叩き決着がついた。首位と3打差からスタートした石川は、5バーディ・1ボギーでスコアを4つ伸ばし、一時は単独首位に立つ場面もあった。しかし、プレーオフで惜しくも敗れ、今季初優勝はお預けとなった。3位にソン・ヨンハン（韓国）、22年大会覇者の大槻智春がトータル14アンダー・4位。吉田泰基、清水大成、?川泰果、稲森佑貴、小木曽喬がトータル13アンダー・5位タイに入った。昨年覇者の岩崎亜久竜はトータル6アンダー・33位タイだった。賞金ランキングで首位に立つ生源寺龍憲はトータル11アンダー・12位。同ランキング3位の金子駆大はトータル5アンダー・39位。同4位の米澤蓮はトータル9アンダー・19位タイだった。なお、同ランキング2位で、先週Vの比嘉一貴はアジアンツアーに参戦している。今大会の賞金総額は1億円。優勝した金谷は2000万円を獲得した。
