読売テレビ「そこまで言って委員会NP」が21日、放送され、自民党総裁・石破茂首相の辞任表明に伴う次期総裁選について討論。誰が新総裁にふさわしいか、各論客が持論を展開した。

2019年参院選を巡る大規模買収事件で、公選法違反の罪で有罪判決を受けた河井克行元法相と妻・案里元参院議員も同番組に初出演。克行氏は、自身が名前を挙げるとその人を傷つけると自虐的に語り「具体的な名前は言えないんですけど」と苦笑いしつつ、「強いて言えば、滝川クリステルのファーストレディーは見てみたいかな、という気がします」と回答した。

「日本語、英語、フランス語もペラペラでしょ。日本の国際社会での存在感は、首相も大事だけど、やはりファーストレディーですよ。ここで世界に通用する人がファーストレディーだったら面白いかなって思う」と話した。門田隆将氏に「旦那は大丈夫なんですか？」と問われると、「今、ファーストレディーの話をしてるんです」とけむに巻いて笑わせた。

石原伸晃氏は世代交代のインパクトを強調し、小泉氏や小林鷹之氏を推した。門田氏、宮崎謙介氏、金子恵美氏、須田慎一郎氏は高市早苗氏を、宮家邦彦氏は小林氏を、山口真由氏は林芳正氏を挙げた。また田嶋陽子氏は林氏か小泉氏、竹田恒泰氏は「今なってほしい人がいるのか？」と疑問を呈し、「AIの安倍晋三氏」と答えた。

スタジオでの支持が高い高市氏について、克行氏は「ぜひ高市さんには頑張って頂きたいんですけど、最新の情報を聞くと、林芳正陣営がすごい勢いなんですよ」と独自情報を明かした。「財務省系の宮沢洋一、岸田文雄の連合軍がすごい執念でやってるって話。だからひょっとしたら、高市さんはほんと頑張らないと決選投票に残れないかもしれない」と解説した。